Green Pass obbligatorio, multe e sanzioni: cosa rischia chi è senza certificato verde (Di venerdì 15 ottobre 2021) Roma – “Il lavoratore, pubblico o privato, è considerato assente ingiustificato, senza diritto allo stipendio, fino alla presentazione del Green Pass” se si presenta al lavoro senza il certificato. Il lavoratore che accede al luogo di lavoro senza Green Pass va incontro ad una multa che va da 600 a 1.500 euro. Vengono poi applicate anche le sanzioni disciplinari eventualmente previste dai contratti collettivi di settore. “Oltre alla retribuzione, non sarà più versata al lavoratore senza Green Pass qualsiasi altra componente della retribuzione, anche di natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario, previsto per la giornata di lavoro non prestata. ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 15 ottobre 2021) Roma – “Il lavoratore, pubblico o privato, è considerato assente ingiustificato,diritto allo stipendio, fino alla presentazione del” se si presenta al lavoroil. Il lavoratore che accede al luogo di lavorova incontro ad una multa che va da 600 a 1.500 euro. Vengono poi applicate anche ledisciplinari eventualmente previste dai contratti collettivi di settore. “Oltre alla retribuzione, non sarà più versata al lavoratorequalsiasi altra componente della retribuzione, anche di natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario, previsto per la giornata di lavoro non prestata. ...

Advertising

Agenzia_Ansa : A Napoli un docente fa lezione all'aperto in Galleria Principe per gli studenti che non hanno il Green pass e che… - RobertoBurioni : Nel 1973 a Napoli in una settimana si vaccinò contro il colera UN MILIONE di persone. Un aiuto decisivo lo diedero… - VittorioSgarbi : #greenpass La Polizia nelle fabbriche per controllare i “Green Pass”? Mandatela a controllare i criminali, non i l… - LucioMM1 : Venite pure avanti, voi con il naso corto Signori imbellettati, io più non vi sopporto Infilerò la penna ben dentro… - NemoCavalloNero : RT @CriticaScient: A questo punto chi sostiene che il green pass sia uno strumento sanitario o è un ebete o è connivente. #NoGreenPass htt… -