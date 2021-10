Green Pass, è arrivato il 15 ottobre: cosa succede a chi non ce l’ha (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il 15 ottobre 2021 scatta l’obbligo di Green Pass sul posto di lavoro, sia nel settore pubblico che in quello privato. Ma cosa succederà a chi ne è sprovvisto? Quali sanzioni sono previste? E chi è esentato? La certificazione verde, da questa data sino al 31 dicembre 2021, quando scadrà lo stato d’emergenza, diventa obbligatoria in tutti i luoghi di lavoro e andrà ad incidere sulla vita di 23 milioni di italiani. Vi raccomandiamo... Scuola, Bianchi: "Insegnanti e operatori senza Green Pass saranno sospesi" Il ministro dell’Istruzione, a margine di un convegno al Meeting di Rimini, ha dichiarato che il vaccino è una "misura di tutela, la dimostrazio... SANZIONI ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il 152021 scatta l’obbligo disul posto di lavoro, sia nel settore pubblico che in quello privato. Marà a chi ne è sprovvisto? Quali sanzioni sono previste? E chi è esentato? La certificazione verde, da questa data sino al 31 dicembre 2021, quando scadrà lo stato d’emergenza, diventa obbligatoria in tutti i luoghi di lavoro e andrà ad incidere sulla vita di 23 milioni di italiani. Vi raccomandiamo... Scuola, Bianchi: "Insegnanti e operatori senzasaranno sospesi" Il ministro dell’Istruzione, a margine di un convegno al Meeting di Rimini, ha dichiarato che il vaccino è una "misura di tutela, la dimostrazio... SANZIONI ...

