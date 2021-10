FINO ALL’ULTIMO BATTITO, QUARTA PUNTATA: NOZZE SALTATE DOPO IL BACIO TRA DIEGO E ROSA? (Di giovedì 14 ottobre 2021) Quarto appuntamento, in prima serata su Rai1, con “FINO ALL’ULTIMO BATTITO”, la serie diretta da Cinzia TH Torrini. Elena affronta DIEGO DOPO averlo visto baciarsi con ROSA. Lui ammette di aver sbagliato ma Elena non vuole più sposarlo. Intanto il dottore, con la complicità di Bashir, cerca di fare arrestare Cosimo. FINO ALL’ULTIMO BATTITO – Episodio 7 “Il Mondo Oscuro” Il BACIO tra DIEGO e ROSA non passa inosservato. Elena ha visto tutto e affronta il compagno. DIEGO ammette di aver sbagliato. Preferisce far credere a Elena di aver avuto un momento di debolezza, piuttosto che svelare l’inferno in cui si trova. Elena non vuole più sposarlo. La mattina successiva, ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 14 ottobre 2021) Quarto appuntamento, in prima serata su Rai1, con “”, la serie diretta da Cinzia TH Torrini. Elena affrontaaverlo visto baciarsi con. Lui ammette di aver sbagliato ma Elena non vuole più sposarlo. Intanto il dottore, con la complicità di Bashir, cerca di fare arrestare Cosimo.– Episodio 7 “Il Mondo Oscuro” Iltranon passa inosservato. Elena ha visto tutto e affronta il compagno.ammette di aver sbagliato. Preferisce far credere a Elena di aver avuto un momento di debolezza, piuttosto che svelare l’inferno in cui si trova. Elena non vuole più sposarlo. La mattina successiva, ...

