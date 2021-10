Fiamme in un edificio a Taranto, c'è un ferito. S'indaga sulle cause (Di giovedì 14 ottobre 2021) Una persona è rimasta ferita in un incendio che si è sviluppato all’interno di uno stabile di Taranto. Le sue condizioni non sarebbero gravi. L'uomo ha inalato i fumi che hanno avvolto lo stabile.... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 14 ottobre 2021) Una persona è rimasta ferita in un incendio che si è sviluppato all’interno di uno stabile di. Le sue condizioni non sarebbero gravi. L'uomo ha inalato i fumi che hanno avvolto lo stabile....

Advertising

TgrRaiTrentino : #Incendio a Covelo (Terlago) nella notte, muore una donna di 80 anni. Le fiamme sono divampate nella mansarda di un… - kurooyoon : @RWISHLIST3 @yoobunbear @_alyxlifegoeson @hulem0n omg what about un concerto btxt mentre mangiamo dei gelati e guar… - Crudeli45198835 : RT @Crudeli45198835: Non puoi prevedere i vortici di fumo in un edificio in fiamme, ma puoi prevedere che brucerà al suolo se non viene int… - Crudeli45198835 : Non puoi prevedere i vortici di fumo in un edificio in fiamme, ma puoi prevedere che brucerà al suolo se non viene intrapresa alcuna azione. - luIuriant : Il momento in cui Eddie realizza che Buck è rimasto in quell’edificio in fiamme per salvare un uomo ?? -