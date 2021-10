Federico Salvatore in ospedale: il messaggio della moglie Flavia D’Alessio (Di giovedì 14 ottobre 2021) È grande la preoccupazione dei fan in merito alle condizioni di salute di Federico Salvatore, talentuoso cantautore partenopeo che da qualche giorno è ricoverato in ospedale. Le notizie sul suo conto hanno generato molto allarme, tanto che sua moglie Flavia D’Alessio ha deciso di intervenire su Facebook, lanciando un messaggio di speranza. Federico Salvatore, le sue condizioni di salute Nei giorni scorsi, il cantautore 62enne è stato colpito da un malore, a seguito del quale è stato ricoverato in terapia intensiva presso l’ospedale del Mare di Napoli. Si è in un primo momento parlato di emorragia cerebrale, e a quanto pare le sue condizioni sarebbero stabili e tenute sotto stretta osservazione dai medici. Per evitare ... Leggi su dilei (Di giovedì 14 ottobre 2021) È grande la preoccupazione dei fan in merito alle condizioni di salute di, talentuoso cantautore partenopeo che da qualche giorno è ricoverato in. Le notizie sul suo conto hanno generato molto allarme, tanto che suaha deciso di intervenire su Facebook, lanciando undi speranza., le sue condizioni di salute Nei giorni scorsi, il cantautore 62enne è stato colpito da un malore, a seguito del quale è stato ricoverato in terapia intensiva presso l’del Mare di Napoli. Si è in un primo momento parlato di emorragia cerebrale, e a quanto pare le sue condizioni sarebbero stabili e tenute sotto stretta osservazione dai medici. Per evitare ...

