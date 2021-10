Ecco il Tour de France | il via il 1 luglio da Copenaghen

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Partirà con una cronometro lunga 13 chilometri sulle strade di, venerdì primo2022, la 109esima edizione deldedi ciclismo. La Grand Boucle si concluderà a Parigi domenica 24sui Campi Elisi alla ventunesima tappa. La presentazione delle squadre si svolgerà nei Giardini di Tivoli mercoledì 29 giugno. Dopo le prime tre frazioni danesi, la carovana ripartirà dalla Francia, a Dunkerque. Tra le grandi insidie, già il quinto giorno arriverà il temuto pavé, mentre il settimo giorno il primo arrivo in salita alla Planche des Belles Filles. L`unica altra crono sarà invece il penultimo giorno, con 40 chilometri che porteranno il totale di 53 chilometri contro il tempo. Gran finale, al termine di 3328 chilometri che prevedono sei tappe di montagna e cinque arrivi in salita, ...

