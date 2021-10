Dervio | scappa dalla polizia locale e precipita nella scarpata | giovane straniero in coma

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Dervio scappa

(Lecco), 14 ottobre 2021 - Per scappare dai controlli in stazione è precipitato in un dirupo e ha picchiato la testa, perdendo i sensi. A fuggire a Dervio e cadere in una scarpata è stato nel pomeriggio di oggi un giovane straniero non ancora identificato, probabilmente un maghrebino sulla trentina d'anni, ora ricoverato in coma all'ospedale di ... È finito in un dirupo per sfuggire agli agenti della Polizia locale, che stavano presidiando la stazione ferroviaria, così come previsto dall'accordo per la sicurezza integrata sottoscritta in ...