Ciclismo | Gianni Moscon | accertamenti al cuore | riscontrate anomalie in gara

(Di giovedì 14 ottobre 2021) La sfortuna sembra abbattersi su. Una foratura ed una caduta poche settimane fa hanno negato al ciclista azzurro la vittoria della Parigi-Roubaix, ma ora a preoccupare è la sua salute. Il trentino della Ineos Grenadiers (dalla prossima stagione all’Astana) si sta infatti sottoponendo in questi giorni a degli esami cardiaci. Sono state infattidellein alcune delle ultime gare disputate dall’azzurro, soprattutto il Mondiale di Lovanio e la Coppa Sabatini. “ha avuto aumenti ingiustificati e rapidi della frequenza cardiaca, a parità di sforzo. Siamo in una fase di indagine che era opportuno svolgere, senza allarmismi di alcun tipo” ha precisato il dottor Roberto Corsetti, come riportato dalla Gazzetta dello Sport. “Può darsi che come Elia Viviani (costretto ad ...