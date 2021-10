Chi è Ylenia Frezza | la nuova content creator di FIFA per Eceed?

Leggi su esports247

(Di giovedì 14 ottobre 2021) La squadra di esports Exceed, eccellenza in Italia nello viluppo dei giochi virtuali, si tinge di rosa. E’ notizia di oggi l’assunzione nel team dicomedi. Questo sarà un punto miliare nello sviluppo al femminile degli esports nel nostro paese. Sarà infatti la prima donna ad entrare nel videogioco di calcio più popolare nella penisola. Exceed battaglia da sempre per la parità di genere. Il primo passo verso una equità dei sessi in un mondo a stampo maschile è stata la manifestazione Lady Esports tenutasi nel 2020 seguita dall’ingresso nella squadra di Federica De Benedettis, meglio nota con il proprio nome d’arte Federicas.si è detta estremamente orgogliosa di essere entrata a far parte di un team così importante nella scena italiana. Sente ...