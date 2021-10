Chi è il compagno di Cristina D'Avena, Massimo Palma (Di giovedì 14 ottobre 2021) Ecco chi è Massimo Palma, lo storico compagno di Cristina D'Avena: i due sono molto innamorati e, a detta di entrambi, non potrebbero chiedere di meglio. Massimo Palma è il nome del compagno della nota interprete di sigle di cartoni animati: Cristina D'Avena. Non si sa molto sul suo conto se non che tra i due, molti anni fa, sia scoppiato un vero e proprio colpo di fulmine e che da allora l'intensità del loro amore non si è mai affievolita. Palma, dopo aver conseguito la laurea in Economia e Commercio presso l'Università di Bologna ha collaborato con la Warner Bros, e dal 1989 è il presidente della società di spettacolo chiamata Crioma. Sebbene i due non si siano ancora sposati, ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 14 ottobre 2021) Ecco chi è, lo storicodiD': i due sono molto innamorati e, a detta di entrambi, non potrebbero chiedere di meglio.è il nome deldella nota interprete di sigle di cartoni animati:D'. Non si sa molto sul suo conto se non che tra i due, molti anni fa, sia scoppiato un vero e proprio colpo di fulmine e che da allora l'intensità del loro amore non si è mai affievolita., dopo aver conseguito la laurea in Economia e Commercio presso l'Università di Bologna ha collaborato con la Warner Bros, e dal 1989 è il presidente della società di spettacolo chiamata Crioma. Sebbene i due non si siano ancora sposati, ...

