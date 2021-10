Borse in corsa, a Milano vola il Banco Bpm. Sussidi ai minimi da inizio pandemia (Di giovedì 14 ottobre 2021) Le grandi banche Usa battono le stime degli analisti. Dollaro debole, l'euro recupera la soglia di 1,16. Sale il petrolio Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 14 ottobre 2021) Le grandi banche Usa battono le stime degli analisti. Dollaro debole, l'euro recupera la soglia di 1,16. Sale il petrolio

Advertising

Nubeinterstela : RT @SpaamIsBack: Uscendo di corsa da casa non mi sono accorto di aver preso la borsa di mia moglie, fino a che una signora sul tram non mi… - SpaamIsBack : Uscendo di corsa da casa non mi sono accorto di aver preso la borsa di mia moglie, fino a che una signora sul tram… - Banca_MPS : Il clima di cautela sui mercati e il rialzo dei tassi in #Eurozona indebolisce lo #yen. #Sterlina in assestamento.… - fisco24_info : Borse europee giù sul rischio inflazione. Male i listini asiatici: La corsa dei prezzi dell'energia alimenta il tim… - ForexOnlineMeIt : La corsa delle materie prime lascia indietro le Borse europee | petrolio ai massimi dal 2014 - Zazoom -