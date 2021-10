"Attenzione alle patate vecchie". Salute, una pericolosa menzogna | Video (Di giovedì 14 ottobre 2021) Max Laudadio torna a Striscia la Notizia, in onda su Canale 5, con la sua rubrica che mira a smascherare le fake news più comuni che alcuni siti e profili social diffondono in rete creando allarmismo. Il nostro inviato oggi analizza tre Video della piattaforma Blossom concentrandosi in particolare sui preparati. I servizi di Striscia la Notizia continuano a rivelare inquietanti verità sulle fake news alimentari. Max Laudadio è l'inviato di Striscia la Notizia che si sta occupando di informare sulle fake news alimentari. Questa volta Max Laudadio torna con la sua rubrica che mira a smascherare le fake news più comuni che alcuni siti e profili social diffondono in rete creando allarmismo. Il nostro inviato oggi analizza tre Video della piattaforma Blossom concentrandosi in particolare sui preparati alimentari per bambini, le ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021) Max Laudadio torna a Striscia la Notizia, in onda su Canale 5, con la sua rubrica che mira a smascherare le fake news più comuni che alcuni siti e profili social diffondono in rete creando allarmismo. Il nostro inviato oggi analizza tredella piattaforma Blossom concentrandosi in particolare sui preparati. I servizi di Striscia la Notizia continuano a rivelare inquietanti verità sulle fake news alimentari. Max Laudadio è l'inviato di Striscia la Notizia che si sta occupando di informare sulle fake news alimentari. Questa volta Max Laudadio torna con la sua rubrica che mira a smascherare le fake news più comuni che alcuni siti e profili social diffondono in rete creando allarmismo. Il nostro inviato oggi analizza tredella piattaforma Blossom concentrandosi in particolare sui preparati alimentari per bambini, le ...

