ATP Finals 2021 | Matteo Berrettini quasi sicuro A Jannik Sinner ora serve un risultato di spicco a Vienna o a Parigi-Bercy E Djokovic…

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Ad oggi, giovedì 14 ottobre, i tennisti aritmeticamente qualificati alle ATPsono quattro: il serbo Novak Djokovi?, il russo Daniil Medvedev, il greco Stefanos Tsitsipas ed il tedesco Alexander Zverev, mentre manca soltanto il beneficio della matematica (che dovrebbe arrivare entro fine mese) per il russo Andrey Rublev e per l’azzurro. Considerato che lo spagnolo Rafael Nadal, attualmente ottavo (ma con Hurkacz pronto al sorpasso stasera) ha chiuso anzitempo il suo, restano due posti a disposizione, che verosimilmente verranno contesi da quattro tennisti: il norvegese Casper Ruud, il polacco Hubert Hurkacz, l’azzurroed il canadese Félix Auger-Aliassime. RACE ATP AL 14 OTTOBRE1 Novak Djokovi? SRB 8370 2 Daniil Medvedev ...

Advertising

tuttosport : La prima pagina di #Tuttosport: - '#DeLigt come CR7' - Anche #Sinner alle ATP Finals - #Hernandez: una iella del d… - OA_Sport : Cosa può sparigliare le carte in vista di Torino? - Adriana11100542 : RT @GeorgeSpalluto: -3??1?? alle Atp Finals 2021 Manca esattamente un mese alla 1^ edizione italiana delle Nitto Atp Finals che scatteranno… - sulsitodisimone : RT @telecitynews24: ??TORINO, MOLE ILLUMINATA A 30 GIORNI DALLE ATP FINALS?? - telecitynews24 : ??TORINO, MOLE ILLUMINATA A 30 GIORNI DALLE ATP FINALS?? -

Ultime Notizie dalla rete : ATP Finals

OA Sport

... sul quale si potrebbe scrivere un intero libro e che dopo lo straripante finale di 2017 (titoli a Cincinnati e alle) è calato fortemente non "rispettando" il suo enorme talento, tanto che ...Molto dipenderà da Hubert Hurkacz, colui che lo battè nella finale di Miami. Il polacco ha vinto in maniera autorevole contro Aslan Karatsev ed è avanzato ai quarti di finale del Master californiano. ...Ad oggi, giovedì 14 ottobre, i tennisti aritmeticamente qualificati alle ATP Finals sono quattro: il serbo Novak Djokovic, il russo Daniil Medvedev, il greco Stefanos Tsitsipas ed il tedesco Alexander ...Diretta Indian Wells 2021 streaming video tv: orario e risultato dei match che giovedì 14 ottobre si giocano per i quarti di finale nel torneo di tennis.