Assalto ai negozi Euronics: rottamazione TV Last Minute e Sconti a Tasso Zero (Di giovedì 14 ottobre 2021) I nuovi volantini Euronics sono ricchi di offerte strepitose. Fino al 27 ottobre, i migliori prodotti tech disponibili a prezzi bassissimi. Nuovi volantini EuronicsSono appena iniziate le nuove offerte Euronics proposte dai gruppi NOVA, DIMO e SIEM e valide fino al 27 ottobre. Tre volantini dedicati ai saldi autunnali ed al Bonus rottamazione TV. Come specificato nel volantino di Dimo, a breve avremo un altro switch-off di alcuni canali. Precisamente, a partire dal 20 ottobre, ben 15 canali saranno oscurati e, quindi, visibili solo in alta definizione MPEG4. Ecco perché è il momento di approfittare del Bonus rottamazione TV, oltre agli Sconti offerti dallo store. Tra i tre depliant, possiamo contare più di 20 Smart TV, Samsung, LG, Sony, Philips, HiSense, Xiaomi e ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 14 ottobre 2021) I nuovi volantinisono ricchi di offerte strepitose. Fino al 27 ottobre, i migliori prodotti tech disponibili a prezzi bassissimi. Nuovi volantiniSono appena iniziate le nuove offerteproposte dai gruppi NOVA, DIMO e SIEM e valide fino al 27 ottobre. Tre volantini dedicati ai saldi autunnali ed al BonusTV. Come specificato nel volantino di Dimo, a breve avremo un altro switch-off di alcuni canali. Precisamente, a partire dal 20 ottobre, ben 15 canali saranno oscurati e, quindi, visibili solo in alta definizione MPEG4. Ecco perché è il momento di approfittare del BonusTV, oltre agliofferti dallo store. Tra i tre depliant, possiamo contare più di 20 Smart TV, Samsung, LG, Sony, Philips, HiSense, Xiaomi e ...

Advertising

AnnaGedeone1970 : “Siete come formiche, perchè verrà il tempo in cui gli uomini si toglieranno gli occhi per una briciola di pane. I… - lucaberta : RT @matteo_turri: i danneggiamenti alla CGIL sono uno sfregio alla costituzione, l'assalto alle banche o il saccheggio di negozi invece... - matteo_turri : i danneggiamenti alla CGIL sono uno sfregio alla costituzione, l'assalto alle banche o il saccheggio di negozi invece... - red_mask9 : @bassarelli “Manifestazioni violente”. Per capirci: assalto alla sede di un sindacati, dare fuoco alle macchine par… - EnzoCalabr : Allarmato dai fatti di Roma, mi chiedo il motivo dell’assalto alla sede della Cgil. Le motivazioni di un corteo inu… -