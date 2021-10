Anzio | pusher con walkie talkie | “Fate sparire la roba arrivano le guardie”

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 14 ottobre 2021)– Questa mattina i Carabinieri della Compagnia di, con il supporto di unità cinofile per la ricerca di armi e stupefacenti, hanno nuovamente fatto accesso in massa alla palazzina di Corso Italia 54, presso il quartiere Europa. Le perquisizioni, effettuate su 7 appartamenti, hanno consentito di arrestare un giovane italiano di 21 anni di origini nordafricane, in quanto nella sua camera è stato rinvenuto un importante quantitativo di sostanza stupefacente già suddivisa in dosi e pronta per essere spacciata, ma anche 3perfettamente funzionanti utili per segnalare ail’arrivo delle forze di polizia e 9 telefoni cellulari su cui sono in corso accertamenti al fine di verificarne il contenuto e se costituiscano provento di furto. Il ventunenne arrestato, incensurato ma già ...