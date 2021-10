Anelli di fidanzamento insoliti | l’anno della creatività

Leggi su lifeandpeople

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Life&People.it I diamanti sono per sempre, ma anche i tradizionalidinon sono immuni dalle tendenze. I design classici non passeranno mai di moda tuttavia le scelte tradizionali non sono sempre adatte a tutti. Prima di essere un gioiello, l’anello diè un simbolo d’amore, di legame e soprattutto di una promessa. È anche un dono davvero personale, da scegliere con particolare cura perché resterà nel cuore per sempre. Preferire quindi un anello che autenticamente rappresenti i gusti e lo stile personale è di fondamentale importanza, molto più del valore in carati. Le crescenti tendenze versodinon convenzionali sono uno specchio dei gusti in continua evoluzione Naturalmente, come con la maggior parte delle cose, gli stili e le mode fluiscono ...