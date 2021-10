Addio Alitalia | dopo 75 anni di voli e difficoltà lascia a terra i dipendenti

Leggi su periodicoitaliano

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Questa sera alle 21.30 decollerà l’ultimo volo, scrivendo la parola fine alla storia 75ennale della compagnia. Amigliaia di lavoratori che non verranno assorbiti dalla nuova ‘new co, Ita’, e chi rimane non avrà più un contratto nazionale di lavoro, come raccontato da Laura Facchini, per vent’dipendente della compagnia nostrana Con il volo Cagliari-Roma Fiumicino si scriverà per sempre la parola fine alla storia di, storica compagnia di bandiera che,75di servizio, chiuderà per sempre battenti. Come riportato da ‘Il Corriere’ il volo, che trasporterà 177 viaggiatori, sarà pilotato dal comandante Andrea Gioia, con un’onorata carriera che iniziò nel 1989. Confinisce un pezzo della storia italiana, di quel ...