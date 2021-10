Vasco Rossi: “Salvini e Meloni divisivi, creano odio per avere consensi” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) “I toni di Meloni e Salvini sono toni divisivi, creano solo odio per avere dei consensi”. Parola di Vasco Rossi. Il rocker a Milano ha presentato in conferenza stampa il nuovo album ‘Siamo qui’, in uscita il 12 novembre. In Italia “c’è una destra molto estremista. Per me è giusto che ci sia la destra ma non deve essere pericolosa come quella che sembra ci sia all’orizzonte. C’è un continuo seminare odio e divisione”, ha detto. A chi gli chiedeva se si riferisse alla destra extraparlamentare o a quella parlamentare, come Fratelli d’Italia, il rocker ha replicato: “Anche i toni di Meloni e Salvini sono toni divisivi, creano solo odio per ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 13 ottobre 2021) “I toni disono tonisoloperdei”. Parola di. Il rocker a Milano ha presentato in conferenza stampa il nuovo album ‘Siamo qui’, in uscita il 12 novembre. In Italia “c’è una destra molto estremista. Per me è giusto che ci sia la destra ma non deve essere pericolosa come quella che sembra ci sia all’orizzonte. C’è un continuo seminaree divisione”, ha detto. A chi gli chiedeva se si riferisse alla destra extraparlamentare o a quella parlamentare, come Fratelli d’Italia, il rocker ha replicato: “Anche i toni disono tonisoloper ...

