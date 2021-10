Top Job 2021 | anche due realtà napoletane in cima alla classifica

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Top job-2022: tra i parametri considerati clima di lavoro, valori aziendali, prospettive di crescita, sviluppo professionale e sostenibilità. La napoletana Atitech, la più grande MRO indipendente in Europa presieduta da Gianni Lettieri, è al primo posto nel settore aeroportuale e dei servizi aeroportuali secondo l'ampia analisi online condotta dall'Istituto tedesco ITQF per individuare i migliori datori di lavoro in Italia. 27 aspetti sono campionati dall'Istituto Qualità e Finanza in questa quarta edizione dello studio “Top Job-2022”. L'analisi, condotta in Italia in sinergia con La Repubblica Affari & Finanza, ha premiato 300 datori di lavoro per la loro qualità. Tra gli aspetti considerati rilevanti vi sono il clima di lavoro, i valori aziendali, le prospettive di crescita, lo sviluppo professionale e la sostenibilità. L'azienda che ...

Ultime Notizie dalla rete : Top Job

