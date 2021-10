“Togliere il green pass senza margini di trattativa” | i portuali di Trieste venerdì si fermano Rischio ‘effetto domino’

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Forse, davvero emanando il Dpcm (con le relative linee guida), relativo all’obbligatorietà delper tuti i lavoratori, il governo ‘pensava’ di aver definitivamente regolamentato’, e quindi chiusa, la questione? In realtà è esattamente l’opposto, toccata l’acqua dello stagno, la ‘pietra scagliata’ sta ora originando una serie di ‘cerchi reattivi’, la cui portata non può escludere la tracimazione dello stesso stagno! Quello che si preannuncia è dunque una sorta di ‘Tsunami’ che, guarda caso, parte proprio dal mare.: “L’unica apertura nei nostri confronti èil. Il blocco di” E’ infatti quella dei lavoratori, la prima categoria di settore a far tremare i pregiati tendaggi che ...

'L'unica apertura nei nostri confronti èilpass non vedo perché devo farmi il tampone altrimenti altri non incassano'."L'unica apertura che possono avere nei nostri confronti èilpass . Il blocco di venerdì è confermato, oggi ci saranno sorprese perché non si fermerà solo il porto di Trieste. Anche ...Dal primo all'11 ottobre sono state oltre 1,53 milioni le conversazioni in rete che gli italiani hanno fatto sul tema del Green pass, per un totale di 7,26 milioni di interazioni. Gli scontri avvenuti ...Roma, 13 ott. “Pacificazione vuol dire dare tamponi gratis a chi fa casino in piazza, parla di dittatura, minaccia di non rispettare le leggi, gira indisturbato ...