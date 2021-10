(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Dall'11 al 15 ottobre, in concomitanza con l'ITS dipresenterà il suoaleuropeoper la sperimentazione della guida autonoma di livello 3 Sae, per cui ...

Advertising

zazoomblog : Stellantis presenta ad Amburgo i risultati del progetto di guida autonoma L3Pilot - #Stellantis #presenta #Amburgo - DividendProfit : Stellantis presenta ad Amburgo i risultati del progetto di guida autonoma L3Pilot -

Ultime Notizie dalla rete : Stellantis presenta

Il progetto della durata di 4 anni è stato condotto con una flotta di 70 mezzi, di cui 16 prototipiche ha diretto le operazioni relativi ai test di guida. Le prove si sono svolte in 14 ...Nella zona industriale della Val di Sangro, lo stabilimento Sevel - gruppo- e l'indotto dell'automotive dà occupazione a oltre 10 mila dipendenti. L'apertura di uno stabilimento simile da ...Mercoledì, 13 ottobre 2021 Home > aiTv > Stellantis presenta contributo progetto L3Pilot a ITS di Amburgo Milano, 13 ott. (askanews) - Dall'11 al 15 ottobre, in concomitanza con l'ITS di Amburgo, ...AMBURGO - Si concluderà venerdì 15 ottobre la presentazione di Stellantis del suo contributo al progetto di guida autonoma L3Pilot all’evento finale di L3Pilot ad Amburgo, ...