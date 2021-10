Scontri contro il lockdown, chieste 21 condanne (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Sono state chieste 21 condanne per un totale di 85 anni e tre mesi di carcere per gli imputati del processo che riguarda i disordini avvenuti il 26 ottobre 2020, quando il centro di Torino fu teatro della protesta contro le politiche di chiusura anti-Covid adottate dal governo Conte. I pubblici ministeri Paolo Scafi e Giuseppe Drammis hanno contestato il reato di devastazione e ipotizzato condanne dai 6 anni e 9 mesi fino ai 3 anni e 9 mesi. Quasi tutti gli imputati sono giovani e giovanissimi che risiedono in quartieri periferici della città. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Sono state21per un totale di 85 anni e tre mesi di carcere per gli imputati del processo che riguarda i disordini avvenuti il 26 ottobre 2020, quando il centro di Torino fu teatro della protestale politiche di chiusura anti-Covid adottate dal governo Conte. I pubblici ministeri Paolo Scafi e Giuseppe Drammis hanno contestato il reato di devastazione e ipotizzatodai 6 anni e 9 mesi fino ai 3 anni e 9 mesi. Quasi tutti gli imputati sono giovani e giovanissimi che risiedono in quartieri periferici della città. L'articolo proviene da Nuova Società.

