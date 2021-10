Salvini: “Draghi guidi un percorso di pacificazione nazionale”. Il video (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Salvini: Draghi guidi un percorso di pacificazione nazionale Roma, 13 ott. (askanews) – “Io sono preoccupato, onestamente preoccupato e ho chiesto un incontro al presidente Draghi, perchè avanti così questo paese non va lontano”: lo ha detto Matteo Salvini, segretario della Lega, partecipando a un evento a Roma a sostegno del candidato sindaco del centro-destra Enrico Michetti. “Il combinato disposto del problema Green pass obbligatorio sul lavoro da venerdì, che da ex ministro dell’Interno mette sulla strada 18.000 poliziotti, e con quello che abbiamo visto accadere sabato scorso a Roma, e con il G20. Chi governa l’ordine pubblico in questo paese non è riuscito a fermare 5 imbecilli, che sono 5 criminali, hanno assaltato. Noi ospitiamo il Grandi del ... Leggi su formiche (Di mercoledì 13 ottobre 2021)undiRoma, 13 ott. (askanews) – “Io sono preoccupato, onestamente preoccupato e ho chiesto un incontro al presidente, perchè avanti così questo paese non va lontano”: lo ha detto Matteo, segretario della Lega, partecipando a un evento a Roma a sostegno del candidato sindaco del centro-destra Enrico Michetti. “Il combinato disposto del problema Green pass obbligatorio sul lavoro da venerdì, che da ex ministro dell’Interno mette sulla strada 18.000 poliziotti, e con quello che abbiamo visto accadere sabato scorso a Roma, e con il G20. Chi governa l’ordine pubblico in questo paese non è riuscito a fermare 5 imbecilli, che sono 5 criminali, hanno assaltato. Noi ospitiamo il Grandi del ...

Advertising

myrtamerlino : Ci sono immagini che valgono più di mille parole, ma la politica ha perso un'altra occasione. Con Draghi e Landini… - ItaliaViva : Nel 2019 abbiamo salvato il Paese dal rischio di un Governo sovranista Salvini-Meloni. Poi abbiamo mandato a casa C… - repubblica : Scontri Roma, Salvini: 'Preoccupato per il Paese, chiesto incontro a Draghi. Di alcuni ministri non mi fido' - napam_51 : MEGLIO TARDI, CHE MAI!?? Il timore di Salvini: 'Non mi fido di alcuni ministri' - 2Chborg : RT @Marco_dreams: Sento alla radio che Salvini ha chiesto un incontro con Draghi perché “il paese ha bisogno di una pacificazione sociale,… -