Roma | latitante dal 2019 si nascondeva nel campo nomadi di via Candoni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Eradal dicembrequando, approfittando del suo lavoro svolto all’esterno del carcere di Rebibbia, la sera del 16 dicembre si è dato alla fuga e non è mai rientrato nell’istituto penitenziario. Al centro di questa storia c’è S.Z., un 26enne bosniaco che da ben 3 anni siall’interno di una baracca neldi via Luigi. L’aveva scelta proprio perché si trova a ridosso di un fitta boscaglia che, in caso di necessità, avrebbe dovuto favorirne la fuga.dal: l’operazione congiunta della Polizia locale e di Stato A scoprire il nascondiglio dell’uomo, dopo una laboriosa attività investigativa sono stati, in collaborazione fra di loro, gli agenti della Polizia Locale diCapitale ...