Portuali, lo sciopero dei No Green Pass si allarga. Trieste: 'Sarà venerdì nero, stop anche in altre città' (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Si preannuncia un venerdì da incubo per i portiin Italia: la protesta dei lavoratori per l'entrata in vigore dell'obbligo di Green Pass dal 15 ottobre. 'L'unica apertura che possono avere nei nostri ... Leggi su leggo (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Si preannuncia unda incubo per i portiin Italia: la protesta dei lavoratori per l'entrata in vigore dell'obbligo didal 15 ottobre. 'L'unica apertura che possono avere nei nostri ...

