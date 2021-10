Pomezia | tentata rapina all’ufficio postale | paura tra i dipendenti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Attimi diieri sera apresso l’Ufficiodi Via dei Castelli Romani dove due soggetti hanno tentato unaintorno alle 19.30. A dare l’allarme sono stati iche hanno chiamato prontamente i Carabinieri (sul posto è giunta anche la Vigilanza Privata della Cosmopol, ndr). Testimoni riferiscono che i malviventi sarebbero riusciti ad entrare nei locali ma che poi, forse perdi essere colti in flagrante dalle forze dell’ordine, avrebbero rinunciato ai loro intenti fuggendo via a mani vuote. Di sicuro i militari della compagnia di, arrivati tempestivamente sul posto, non hanno trovato nessuno e anche le successive ricerche, per il momento, hanno dato esito negativo. Ad ogni modo la Posta, a quell’ora, era già chiusa al ...