Polizze per scooter a prezzi convenienti: due persone denunciate (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSolofra (Av) – Prosegue l'azione dei Carabinieri della Compagnia di Solofra, costantemente impiegati in servizi di controllo del territorio finalizzati a garantire sicurezza e rispetto della legalità. L'efficacia di questo Comando è confermata anche con l'attività per la prevenzione e repressione dei reati di tipo predatorio, che sta permettendo di assicurare vari malviventi alla Giustizia. Questa volta l'indagine avviata dai Carabinieri della Stazione di Volturara Irpina, prende spunto dalla denuncia sporta da un uomo di Montemarano che, dovendo assicurare il suo scooter, veniva attratto da un'offerta di una polizza R.C.A. pubblicizzata su internet. Non esitava quindi a richiedere un preventivo. Ignaro del raggiro in cui sarebbe incappato, effettuava il pagamento del premio di circa 350 Euro, mediante bonifico su carta prepagata. Ma, ...

