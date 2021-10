Osimhen doveva tornare ieri | brutta notizia per Spalletti!

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Come riportato dal quotidiano Tuttosport nella sua edizione odierna, ci sono stati dei problemi con il ritorno didagli impegni con la nazionale. Il nigerianonella giornata di, così da potersi allenare con la squadra già nella giornata di oggi.-Napoli-Spalletti Invece, a causa di qualche problema logistico con le coincidenze aeree, il suo rientro è previsto per oggi pomeriggio. Di conseguenza Spalletti deve rimandare la parte tattica in vista della sfida contro l'organizzatissimo Torino di Ivan Juric, essendo, con i suoi movimenti, una pedina chiave.

? Anche senza Koulibaly, il più forte difensore al mondo in questo momento. Se tu mi levi 3 -... Zaza, Belotti, Sanabria e Bonazzoli e si lotta per quello?garantire un metà classifica ma ...? Anche senza Koulibaly, il più forte difensore al mondo in questo momento. Se tu mi levi 3 -... Zaza, Belotti, Sanabria e Bonazzoli e si lotta per quello?garantire un metà classifica ma ...La Stampa nell'edizione odierna dedica un approfondimento a Victor Osimhen titolando così al suo interno in omaggio all'ex Lille ...Mi ricorda Shevchenko per la capacità di svariare su tutto il fronte d’attacco e per la velocità. SU OSIMHEN - 'Prima che arrivasse in Italia non lo conoscevo molto. O anche su un gruppo affiatato di ...