No, queste due persone non si sono «cambiate d'abito» durante l'assalto alla Cgil (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il 13 ottobre 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni riportate in un tweet pubblicato l'11 ottobre, contenente un video che mostra alcuni secondi dell'irruzione nella sede Cgil di Roma, organizzata il 9 ottobre da un gruppo di manifestanti "no green pass" e da alcuni militanti di Forza Nuova. Il filmato dura in tutto 41 secondi e mostra un gruppo di manifestanti all'interno della sede della Cgil, tra i quali un uomo a torso nudo con gli occhiali da sole che si affretta a indossare una maglietta (minuto 0:05) e un secondo uomo con maglietta e occhiali da vista che indossa una felpa nera (minuto 0:08). Il video è accompagnato da un commento scritto dall'autore del tweet in cui, rivolgendosi alla trasmissione di Rete 4 "Stasera Italia", chiede: «Avete trasmesso ...

