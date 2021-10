Nel Barese dal 3 novembre torna turno unico ingresso a scuola (Di mercoledì 13 ottobre 2021) A partire dal 3 novembre nelle scuole superiori dell'area metropolitana di Bari si tornerà al turno unico di ingresso. Lo ha deciso la Prefettura di Bari a seguito del monitoraggio degli ultimi 10 giorni e accogliendo così la richiesta del mondo della scuola, che "ritiene che soltanto con l'orario unico si possa raggiungere la migliore offerta di formazione per i ragazzi". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 13 ottobre 2021) A partire dal 3nelle scuole superiori dell'area metropolitana di Bari si tornerà aldi. Lo ha deciso la Prefettura di Bari a seguito del monitoraggio degli ultimi 10 giorni e accogliendo così la richiesta del mondo della, che "ritiene che soltanto con l'orariosi possa raggiungere la migliore offerta di formazione per i ragazzi". L'articolo .

Advertising

AnsaPuglia : Scuola: nel Barese dal 3 novembre torna turno unico ingresso. Prefetta, 'contagi contenuti e percentuali elevate va… - orizzontescuola : Nel Barese dal 3 novembre torna turno unico ingresso a scuola - Telebari : Scuola, stop ai doppi turni: dal 3 novembre nel Barese alunni in classe alla stessa ora - #Bari #Notizie -… - LucioTrevi : @GianricoCarof Io invece sono d accordo nel pagarli con le mie tasse, di questo comunistello barese non frega niente a nessuno - barinewstv : Carta igienica e toner rubati in ospedale e poi rivenduti, 10 indagati nel Barese -

Ultime Notizie dalla rete : Nel Barese Dal barbiere con la pistola semiautomatica ... a Bari, i poliziotti della Squadra Mobile hanno tratto in arresto un quarantenne barese, pregiudicato, colto nella flagranza dei reati di porto di arma clandestina e ricettazione della stessa. Nel ...

Appuntamenti settimanali a cura di PugliArte ...Bari vecchia scoprendo luoghi e racconti di streghe e personaggi della tradizione popolare barese. ... guidati sapientemente da PugliArte in un viaggio a ritroso nel tempo. Costo: 10? ________________ ...

Scuola: nel Barese dal 3 novembre torna turno unico ingresso - Puglia Agenzia ANSA Scuola, stop ai doppi turni: dal 3 novembre nel Barese alunni in classe alla stessa ora Scuola, stop ai doppi turni: dal 3 novembre nel Barese alunni in classe alla stessa ora - Guarda le repliche di Telebari e leggi le ultime notizie della città di Bari su www.telebari.it ...

Scuola: nel Barese dal 3 novembre torna turno unico ingresso A partire dal 3 novembre nelle scuole superiori dell'area metropolitana di Bari si tornerà al turno unico di ingresso. (ANSA) ...

... a Bari, i poliziotti della Squadra Mobile hanno tratto in arresto un quarantenne, pregiudicato, colto nella flagranza dei reati di porto di arma clandestina e ricettazione della stessa.......Bari vecchia scoprendo luoghi e racconti di streghe e personaggi della tradizione popolare. ... guidati sapientemente da PugliArte in un viaggio a ritrosotempo. Costo: 10? ________________ ...Scuola, stop ai doppi turni: dal 3 novembre nel Barese alunni in classe alla stessa ora - Guarda le repliche di Telebari e leggi le ultime notizie della città di Bari su www.telebari.it ...A partire dal 3 novembre nelle scuole superiori dell'area metropolitana di Bari si tornerà al turno unico di ingresso. (ANSA) ...