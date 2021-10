Mercato Milan, out Maignan ed ecco Mirante. A gennaio un top dal PSG? (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Infortunato Mike Maignan, il Milan corre ai ripari sul Mercato e prende Antonio Mirante. Ed a gennaio possibile colpo! Le news dalla rassegna Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Infortunato Mike, ilcorre ai ripari sule prende Antonio. Ed apossibile colpo! Le news dalla rassegna

Advertising

Gazzetta_it : Milan, Gazidis rientra, quante sfide lo aspettano: stadio, Pioli, rinnovi, mercato e... - Gazzetta_it : #Milan, rinforzi scudetto: Adlio Faivre subito, scatto per Lucca e Diaz da blindare - Gazzetta_it : Milan, a gennaio ritocchi e il ritorno di fiamma per Faivre. A meno che Kessie... - SciabolataFFP : Il ragazzo dovrebbe perdere 6 partite (Verona, @ Porto, @ Bologna, Torino, @ Roma ed ancora Porto) per poi tornare,… - PianetaMilan : #Mercato @acmilan, out @mmseize ed ecco @MIRANTE83. A gennaio un top dal @PSG_inside? - #Calciomercato #ACMilan… -