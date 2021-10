Lugano. Presentata la nuova stagione teatrale di Emanuele Santoro

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tra nuove produzioni, Rassegna SOLOinscena, ripresa di spettacoli di repertorio e corsi di teatro, parte laitinerante di. Dal teatro Foce dial teatro Paravento di Locarno (che proprio questo fine settimana ospitacon La panne di Dürrenmatt), passando per il teatro di Banco, il teatro TAN di Biasca e il teatro del Gatto di Ascona, con due minitourné al teatrocittà di Roma, sono tredici gli spettacoli in programma per un totale di oltre trenta serate. Le novità di quest’anno riguardano in particolare la trilogia dedicata ad Edgard Allan Poe e laproduzione principale, l’Ubu Re di Alfred Jarry. Nella rassegna dedicata ad Edgard Allan Poe, grande autore statunitense considerato uno dei più grandi e influenti scrittori della storia ...

Tra nuove produzioni, Rassegna SOLOinscena, ripresa di spettacoli di repertorio e corsi di teatro, parte la stagione itinerante di Emanuele Santoro. Dal ...L'autogestione torna in piazza per il 25esimo dell'occupazione degli ex Molini Bernasconi di Viganello, rilancia la lotta e propone un podcast ...