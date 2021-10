Libero: il fondo saudita Pif vuole rilevare l’Inter, offerto 1 miliardo di euro (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Negli ultimi mesi si sono susseguite le voci su una possibile cessione dell’Inter. Oggi l’ipotesi sembra più plausibile, secondo le indiscrezioni che circolano negli ambienti finanziari, scrive Libero. Si parla di un’offerta del fondo saudita Pif, lo stesso del Newcastle, per un miliardo di euro. “Ma adesso, in ambienti finanziari, c’è anche chi parla di accordo già trovato. Suning sarebbe pronta a cedere la società nerazzurra al fondo sovrano dell’Arabia saudita, Pif (Public Investment Fund), per una cifra intorno al miliardo di euro. Si sussurra di un incontro avvenuto a settembre a Milano tra i vertici dell’Inter ed alcuni emissari sauditi, sbarcati in Italia per limare i dettagli della trattativa, ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Negli ultimi mesi si sono susseguite le voci su una possibile cessione del. Oggi l’ipotesi sembra più plausibile, secondo le indiscrezioni che circolano negli ambienti finanziari, scrive. Si parla di un’offerta delPif, lo stesso del Newcastle, per undi. “Ma adesso, in ambienti finanziari, c’è anche chi parla di accordo già trovato. Suning sarebbe pronta a cedere la società nerazzurra alsovrano dell’Arabia, Pif (Public Investment Fund), per una cifra intorno aldi. Si sussurra di un incontro avvenuto a settembre a Milano tra i vertici deled alcuni emissari sauditi, sbarcati in Italia per limare i dettagli della trattativa, ...

Lo scoop di Libero: 'Pif offre un miliardo per acquistare l'Inter' L'indiscrezione sorprendente del quotidiano. Il magnati che hanno acquistato il Newcastle, sono interessati anche ai nerazzurri. I dettagli ...

