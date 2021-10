Insigne in MLS? L'intermediario che ha incontrato gli americani a Napoli svela tutto (Di mercoledì 13 ottobre 2021) A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Andrea D’Amico, agente e intermediario di mercato, soprattutto nell'affare Osimhen. Ecco quanto evidenziato: "Come finirà la situazione Insigne? Insigne non si trasferirà in America. Normale che ci siano delle voci ma non succederà niente. Se ci sono stati dei colloqui con persone che volevano Insigne in MLS? Assolutamente no, non è stato mai citato il suo nome. Non abbiamo mai pensato di portare Lorenzo a giocare negli Stati Uniti. È stato un semplice incontro per motivi legati a possibili investimenti immobiliari del giocatore negli 'states'. Insigne in MLS? Parla l'intermediario Andrea D'Amico Andrea D'Amico Le società spendono molto per il cartellino ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 13 ottobre 2021) A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Andrea D’Amico, agente edi mercato, sopratnell'affare Osimhen. Ecco quanto evidenziato: "Come finirà la situazionenon si trasferirà in America. Normale che ci siano delle voci ma non succederà niente. Se ci sono stati dei colloqui con persone che volevanoin? Assolutamente no, non è stato mai citato il suo nome. Non abbiamo mai pensato di portare Lorenzo a giocare negli Stati Uniti. È stato un semplice incontro per motivi legati a possibili investimenti immobiliari del giocatore negli 'states'.in? Parla l'Andrea D'Amico Andrea D'Amico Le società spendono molto per il cartellino ...

