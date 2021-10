Incontro tra il presidente Zigarelli e il vicepresidente Anci Bonajuto per aiutare le società campane (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNei giorni scorsi il presidente del C.R. Campania, Carmine Zigarelli, si è incontrato con il vicepresidente Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani), Ciro Bonajuto, per intensificare la collaborazione tra Comitato e Comuni campani, al fine di aiutare e sostenere le società calcistiche sui territori, soprattutto per tutte le problematiche legate all’impiantistica sportiva. Un confronto proficuo tra Zigarelli e Bonajuto, volto a raggiungere in tempi brevi obiettivi importanti per i club campani. “Rivolgo un invito alle amministrazioni comunali affinché valutino la disponibilità degli impianti a costi sostenibili per le associazioni sportive al fine di incentivare lo sport di base, evitando aggravi ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNei giorni scorsi ildel C.R. Campania, Carmine, si è incontrato con il vice(Associazione Nazionale Comuni Italiani), Ciro, per intensificare la collaborazione tra Comitato e Comuni campani, al fine die sostenere lecalcistiche sui territori, soprattutto per tutte le problematiche legate all’impiantistica sportiva. Un confronto proficuo tra, volto a raggiungere in tempi brevi obiettivi importanti per i club campani. “Rivolgo un invito alle amministrazioni comunali affinché valutino la disponibilità degli impianti a costi sostenibili per le associazioni sportive al fine di incentivare lo sport di base, evitando aggravi ...

