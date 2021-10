I 68mila morti per influenza (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Mi sono guardato alcuni dei video dell’audizione in Senato sul tema Green pass, il materiale da trattare sarebbe tantissimo, da chi ha scelto come fonte delle proprie slide La Verità, a chi riporta dati un tanto al chilo. Troppo materiale per chi come me fa il fact-checker per semplice hobby. Oggi con voi voglio trattare un numero specifico, che ho sentito riportare più di una volta nel corso dell’emergenza sanitaria, e anche durante l’audizione in Senato è stato sfruttato in maniera, a mio avviso, sensazionalistica. Il dato è sui morti per influenza, sfruttati per sostenere e dimostrare che il COVID non sia altro che una “normale influenza”, una passeggiata. A supporto dell’affermazione viene citato uno studio che tra gli altri riporta anche la firma di Walter Ricciardi, studio che s’intitola: Investigating the impact of ... Leggi su butac (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Mi sono guardato alcuni dei video dell’audizione in Senato sul tema Green pass, il materiale da trattare sarebbe tantissimo, da chi ha scelto come fonte delle proprie slide La Verità, a chi riporta dati un tanto al chilo. Troppo materiale per chi come me fa il fact-checker per semplice hobby. Oggi con voi voglio trattare un numero specifico, che ho sentito riportare più di una volta nel corso dell’emergenza sanitaria, e anche durante l’audizione in Senato è stato sfruttato in maniera, a mio avviso, sensazionalistica. Il dato è suiper, sfruttati per sostenere e dimostrare che il COVID non sia altro che una “normale”, una passeggiata. A supporto dell’affermazione viene citato uno studio che tra gli altri riporta anche la firma di Walter Ricciardi, studio che s’intitola: Investigating the impact of ...

Advertising

Sbisolo : RT @butacit: I 68mila morti per influenza - _bufale_ : I 68mila morti per influenza - garridino : RT @butacit: I 68mila morti per influenza - butacit : I 68mila morti per influenza - SilvioLpicor : Si moriva anche d'influenza:68mila morti dal 2013 al 2017. Certo,meno di quelli(130mila) attribuiti al Covid in qu… -