Giro del Veneto 2021, Xandro Meurisse: "Sapevo di potermela giocare in uno sprint ristretto" (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Xandro Meurisse sorprende tutti al Giro del Veneto 2021. L'ottantaquattresima edizione è appannaggio del belga della Alpecin-Fenix, battendo in una volata ristretta Matteo Trentin (UAE Team Emirates) ed Alberto Dainese (Nazionale Italiana). Niente successo italiano per la corsa veneta, tornata in calendario a distanza di nove anni: l'ultima vittoria straniera risaliva al 1987, con l'austriaco Gerhard Zadrobilek. Il ventinovenne fiammingo, che nel suo palmares vanta il successo della Vuelta a Murcia del 2020, è stato bravo a conservare le energie fino agli ultimi venti chilometri, trovando l'attacco giusto negli ultimi cinquemila metri assieme a Trentin e Jhonatan Restrepo (Androni Giocattoli-Sidermec). Nel rettilineo finale Meurisse è stato semplicemente il più forte, con l'azzurro che ...

