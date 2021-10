Giovani per Unesco: a VRE Talk 21 le proposte (Di mercoledì 13 ottobre 2021) L’associazione italiana Giovani per Unesco partecipa a VRE Talk 21 con progetti che coinvolgono gli studenti nella gestione del patrimonio. All’evento che rappresenta un palco fisico e digitale delle esperienze immersive saranno presentati il manifesto “Next generation you” e “Edu Talks”. L’evento è in programma venerdì 15 ottobre alle 16 negli spazi romani di La Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 13 ottobre 2021) L’associazione italianaperpartecipa a VRE21 con progetti che coinvolgono gli studenti nella gestione del patrimonio. All’evento che rappresenta un palco fisico e digitale delle esperienze immersive saranno presentati il manifesto “Next generation you” e “Edus”. L’evento è in programma venerdì 15 ottobre alle 16 negli spazi romani di La

Advertising

rtl1025 : ?? @thisismaneskin ospiti a #TheFlight: 'Noi cerchiamo sempre di usare la nostra visibilità per dare ai ragazzi più… - RobertoBurioni : Per chi come me da giovane è sceso in piazza per la pace, per la legge sull'aborto, per un ideale che credeva impor… - Tg3web : La Giornata mondiale delle bambine e delle ragazze. Proclamata dieci anni fa dalle Nazioni Unite per promuovere i d… - EricrapErikrap : RT @Valenti44837922: Pollenza, studentessa muore a 20 anni per un aneurisma. Irene Emili si è spenta all'ospedale regionale di Torrette. C… - maggj60 : RT @massimo4951: RICEVO E CONDIVIDO Ceprano, fr abbandonare cosi queste 2 anime CON IL. MUSO LEGATO?????? intanto per ora si sa che sono un… -