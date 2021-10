Gestire il tempo grazie alla Tecnica del Pomodoro (Di mercoledì 13 ottobre 2021) tempo di lettura: 2 minutidi Giovanna Fusco Gestire il tempo di cui si dispone non è semplice, soprattutto a causa della vita frenetica di tutti i giorni, degli impegni lavorativi e personali. Ma forse potrebbe esserci una soluzione a tal problema: stiamo parlando della Tecnica del Pomodoro. Ebbene sì, i pomodori potrebbero aiutarci ad essere più produttivi. In che modo? Questo metodo, innanzitutto, è stato sviluppato verso la fine degli anni Ottanta dallo studente italiano Francesco Cirillo, sviluppatore e imprenditore, il quale utilizzava un timer a forma di Pomodoro per cronometrare i blocchi di 25 minuti, quelli che solitamente vengono usati in cucina per impostare la durata di cottura. Il tutto ha inizio per motivi puramente personali, legati al periodo universitario del ragazzo, ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 13 ottobre 2021)di lettura: 2 minutidi Giovanna Fuscoildi cui si dispone non è semplice, soprattutto a causa della vita frenetica di tutti i giorni, degli impegni lavorativi e personali. Ma forse potrebbe esserci una soluzione a tal problema: stiamo parlando delladel. Ebbene sì, i pomodori potrebbero aiutarci ad essere più produttivi. In che modo? Questo metodo, innanzitutto, è stato sviluppato verso la fine degli anni Ottanta dallo studente italiano Francesco Cirillo, sviluppatore e imprenditore, il quale utilizzava un timer a forma diper cronometrare i blocchi di 25 minuti, quelli che solitamente vengono usati in cucina per impostare la durata di cottura. Il tutto ha inizio per motivi puramente personali, legati al periodo universitario del ragazzo, ...

