Gabby Petito è stata strangolata. Cosa è emerso dall'autopsia dell'influencer trovata morta in un bosco (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Gabby Petito è stata strangolata, è questo l'esito dell'autopsia sul corpo della 23enne ritrovato in un bosco del Wyoming. Gabby Petito era in viaggio attraverso gli Stati Uniti con il fidanzato Brian Laundrie, che risulta scomparso dal settembre scorso. I due stavano viaggiando a bordo di un van bianco per il progetto #vanlife ovvero il tour dell'area Ovest degli Stati Uniti in van. Poco prima della scomparsa di Petito, avvenuta intorno al 30 di agosto, la coppia è stata fermata dalla polizia dello Stato dello Utah, in quella circostanza le telecamere di servizio hanno ripreso la giovane sconvolta e in lacrime dopo una lite con il fidanzato. Brian Laundrie al momento risulta irreperibile, di lui si sono perse le tracce pochi ...

