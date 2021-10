FIFA 22: Patch per PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One – Title Update 1 disponibile dal 14 ottobre (Di giovedì 14 ottobre 2021) EA Sports ha annunciato la prima Patch correttiva del simulatore calcistico FIFA 22. Il Title Update 1 sarà rilasciato nella giornata di giovedi 14 ottobre sulle piattaforme PlaStation 5, PlayStatione 4, Xbox Series XS e Xbox One. L’aggiornamento apporta alcune modifiche per risolve alcuni problemi riscontrati nella modalità Ultimate Team, Carriera, Volta Football e Pro Club. Inoltre sono stati apportati dei correttivi anche al gameplay. Di seguito riportiamo il fix completo del Title Update 1 divulgato dalla software house canadese. FIFA Ultimate Team Apportate le seguenti modifiche: Aggiornata l’interfaccia utente del riquadro Progressi delle Division ... Leggi su fifaultimateteam (Di giovedì 14 ottobre 2021) EA Sports ha annunciato la primacorrettiva del simulatore calcistico22. Il1 sarà rilasciato nella giornata di giovedi 14sulle piattaforme PlaStation 5, PlayStatione 4,XS eOne. L’aggiornamento apporta alcune modifiche per risolve alcuni problemi riscontrati nella modalità Ultimate Team, Carriera, Volta Football e Pro Club. Inoltre sono stati apportati dei correttivi anche al gameplay. Di seguito riportiamo il fix completo del1 divulgato dalla software house canadese.Ultimate Team Apportate le seguenti modifiche: Aggiornata l’interfaccia utente del riquadro Progressi delle Division ...

luigicir88 : NUOVA !patch Fifa è piena di BAG?! noooooo, ecco perchè si perdono le partite facili !subs !psn !prime - BullaInterista : @Ceruzinho @IsSigar Il miglior fifa è stato fifa21 prima però della prima patch poi da lì tutto a puttane. Quest'an… - kujoh05 : LEGO SOCCER DE PS2>>>>>>>>> BOMBA PATCH>>>>>> ABISMO>>>>>>> FIFA>PES - alessandro06150 : @alquazzino @DiscepoloM Secondo me se mettono a posto i portieri ci sta. Il peggiore a memoria è fifa 19 e per ora… - GamingToday4 : FIFA 22: pubblicata la prima importante patch per il gameplay -