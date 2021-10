F1, Red Bull in pista per il filming day. Albon a Istanbul per recuperare la velocità massima (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La Red Bull ha svolto il suo secondo filming day stagionale. La scuderia austriaca è rimasta a Istanbul dopo il GP di Turchia, a scendere in pista è stato il terzo pilota Alexander Albon, dopo che Max Verstappen e Sergio Perez avevano concluso il Gran Premio in seconda e terza posizione alle spalle di Valtteri Bottas. I 100 km concessi dalla FIA sono serviti verosimilmente per migliorare la vettura in vista della volata finale del Mondiale F1, visto che Verstappen è in piena lotta con Lewis Hamilton. Albon ha girato con un assetto aerodinamico scarico per cercare di recuperare la velocità massima mancante. Foto: Lapresse Leggi su oasport (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La Redha svolto il suo secondoday stagionale. La scuderia austriaca è rimasta adopo il GP di Turchia, a scendere inè stato il terzo pilota Alexander, dopo che Max Verstappen e Sergio Perez avevano concluso il Gran Premio in seconda e terza posizione alle spalle di Valtteri Bottas. I 100 km concessi dalla FIA sono serviti verosimilmente per migliorare la vettura in vista della volata finale del Mondiale F1, visto che Verstappen è in piena lotta con Lewis Hamilton.ha girato con un assetto aerodinamico scarico per cercare dilamancante. Foto: Lapresse

Ultime Notizie dalla rete : Red Bull F1, I dubbi della Red Bull sulla Mercedes Non solo lotta in pista ma anche fuori, con accuse velate, discussioni latenti e dubbi sulla correttezza della Mercedes. Red Bull e il suo staff le stanno provando tutte contro l'armata tedesca e specialmente Helmut Marko , austriaco come Toto Wolff, non perde occasione per lanciare l'amo. Stavolta a far discutere sono ...

F1, 6 gare alla fine del Mondiale 2021: quali piste sono favorevoli a Verstappen e Hamilton La Red Bull, in questo caso, dovrà correre in difesa, ma con la consapevolezza di avere poi due grandi occasioni. Domenica 7 novembre, infatti, toccherà al Gran Premio del Messico . Sul circuito ...

F1, spettacolo Red Bull: sulle strade di New York. E Perez becca una multa... FOTO e VIDEO Sky Sport F1, Red Bull in pista per il filming day. Albon a Istanbul per recuperare la velocità massima La Red Bull ha svolto il suo secondo filming day stagionale. La scuderia austriaca è rimasta a Istanbul dopo il GP di Turchia, a scendere in pista è stato il terzo pilota Alexander Albon, dopo che Max ...

Red Bull: nuove accuse di Chris Horner alla Mercedes Non solo, ma Horner si lamenta anche per la competitività che stanno avendo le vetture rivali, sostenendo che hanno “alcuni problemi di affidabilità che sta gestendo, il che è insolito per la Mercedes ...

