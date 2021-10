Evade dai domiciliari e ruba un’auto. Arrestato 47enne (Di mercoledì 13 ottobre 2021) I Carabinieri di Fragagnano (TA), hanno dato esecuzione ad un provvedimento che dispone la custodia in carcere emesso dalla Procura di Taranto a carico di P. L. 47enne del luogo, censurato, disoccupato. Lo stesso in data 17.09.2021, mentre era ristretto agli arresti domiciliari, si era reso responsabile del reato di evasione e, nella stessa data, del furto di una autovettura posteggiata nel centro abitato di Fragagnano. L’immediata segnalazione all’A.G. competente da parte della suddetta Stazione ha determinato pertanto l’emissione del provvedimento cautelare. Dopo le formalità di rito l’Arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Taranto. Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments! first appeared on Tarantini Time. Leggi su tarantinitime (Di mercoledì 13 ottobre 2021) I Carabinieri di Fragagnano (TA), hanno dato esecuzione ad un provvedimento che dispone la custodia in carcere emesso dalla Procura di Taranto a carico di P. L.del luogo, censurato, disoccupato. Lo stesso in data 17.09.2021, mentre era ristretto agli arresti, si era reso responsabile del reato di evasione e, nella stessa data, del furto di una autovettura posteggiata nel centro abitato di Fragagnano. L’immediata segnalazione all’A.G. competente da parte della suddetta Stazione ha determinato pertanto l’emissione del provvedimento cautelare. Dopo le formalità di rito l’è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Taranto. Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments! first appeared on Tarantini Time.

