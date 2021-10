Elezioni Roma | Calenda | “Vincerà Gualtieri | Michetti dice cose assurde”

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Alleper il sindaco di”. Risponde secco Carlo, leader di Azione, intervenendo a ’24 Mattino’ su Radio 24 su chiil ballottaggio nella Capitale. Non perché, si spiega, non veda “magagne dietro una classe dirigente che a me fa orrore”, ma perchédelle”, come quando ha rivendicato di “non essere andato a Bruxelles”. Ma insomma, sottolinea l’ex candidato a sindaco di, “dobbiamo spendere un sacco di soldi del Pnrr, questo è un ragionamento molto grillino, sembra di rivedere la Raggi al maschile.le stesse, un po’ populista, un po’ antipolitica”,“che non hanno ...

Advertising

fattoquotidiano : Elezioni Roma, Conte annuncia che voterà Gualtieri al ballottaggio: “Ma non vuol dire che debba farlo il M5s” - fattoquotidiano : ELEZIONI A ROMA L'annuncio di Giuseppe Conte - ItaliaViva : Iv, @matteorenzi : 'Le elezioni segnano la scomparsa di M5S'. E sul ballottaggio a Roma: 'Sosteniamo Gualtieri' - _antoniobraccio : RT @VittorioSgarbi: #movimento5patacche Elezioni Roma, Conte annuncia che voterà Gualtieri al ballottaggio: “Ma non vuol dire che debba far… - maximchd : RT @tempoweb: Prima cosa da sindaco? #Michetti lancia la sfida a #Gualtieri 'Io sto con i romani, lui con i poteri forti' ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Roma

Fanpage.it

"Sembra di rivedere la Raggi al maschile. Dice le stesse cose, un po' populista, un po' antipolitica" Alleper il sindaco di"vincerà Gualtieri". Risponde secco Carlo Calenda , leader di Azione, intervenendo a '24 Mattino' su Radio 24 su chi vincerà il ballottaggio nella Capitale. Non perché, ...Penso agli impianti per il trattamento dei rifiuti, da realizzare in tempi rapidi, all'efficienza della Pubblica Amministrazione, alla visione dicome Capitale internazionale. E per quanto ...Dalla limitazione al divieto totale dei cortei, fino allo scioglimento di partiti. Cosa può fare il governo? Ne parliamo con Vittorio Angiolini, docente di Diritto costituzionale alla Statale di Milan ...Alle elezioni per il sindaco di Roma “vincerà Gualtieri”. Risponde secco Carlo Calenda, leader di Azione, intervenendo a ’24 Mattino’ su Radio 24 su chi vincerà il ballottaggio nella Capitale. Non per ...