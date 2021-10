Che Dio ci Aiuti 7 sul set da gennaio 2022 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi Il pubblico di Rai 1 aspettava dallo scorso mese di marzo notizie ufficiali sul futuro di Che Dio ci Aiuti perchè, dopo la fine della sesta stagione, la settima finora non era mai stata confermata. A farlo ci ha pensato adesso Valeria Fabrizi, pronta a scendere in pista a Ballando con le Stelle: l’attrice ha infatti rivelato che le riprese inizieranno il prossimo mese di gennaio. In un’intervista a Di Più TV l’interprete di Suor Costanza – che a Ballando ci era già andata con la tonaca e tutto il resto – ha spiegato che l’unico motivo per il quale non aveva ancora accettato l’invito di Milly Carlucci erano gli impegni del set, ma che stavolta ha finalmente potuto, e con grande entusiasmo, perchè “quest’anno, per fortuna, le riprese della nuova stagione di Che Dio ci Aiuti si faranno a partire da ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi Il pubblico di Rai 1 aspettava dallo scorso mese di marzo notizie ufficiali sul futuro di Che Dio ciperchè, dopo la fine della sesta stagione, la settima finora non era mai stata confermata. A farlo ci ha pensato adesso Valeria Fabrizi, pronta a scendere in pista a Ballando con le Stelle: l’attrice ha infatti rivelato che le riprese inizieranno il prossimo mese di. In un’intervista a Di Più TV l’interprete di Suor Costanza – che a Ballando ci era già andata con la tonaca e tutto il resto – ha spiegato che l’unico motivo per il quale non aveva ancora accettato l’invito di Milly Carlucci erano gli impegni del set, ma che stavolta ha finalmente potuto, e con grande entusiasmo, perchè “quest’anno, per fortuna, le riprese della nuova stagione di Che Dio cisi faranno a partire da ...

Advertising

rubio_chef : Sinceramente non capisco come un popolo a cui “Dio” avrebbe detto “Regà questa è casa vostra me raccomanno fate da… - Pontifex_it : Cari fratelli e sorelle, sia questo Sinodo un tempo abitato dallo Spirito! Perché dello Spirito abbiamo bisogno, de… - Pontifex_it : L’incontro ci cambia e spesso ci suggerisce vie nuove che non pensavamo di percorrere. Tante volte è proprio così c… - cremadiarachidi : La detesto. Mi ha sempre giudicata, dovevo compiacerla ogni volta altrimenti iniziava a lamentarsi, non hai mai sop… - fabiovalenza : RT @fcimini: Buongiorno stocazzo…. Diventa beato Giovanni Paolo primo… il Papa che per dire Dio è anche madre fece una brutta fine dopo 33… -