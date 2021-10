Assalto alla Cgil | Lamorgese duramente attaccata dalla Meloni | “Viene qui e dice che sapeva e non ha fatto nulla”

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) “La scelta di procedere coattivamente nell’immediatezza nei confronti di Castellino non è stata ritenuta percorribile dalle autorità di pubblica sicurezza e dai responsabili dei servizi di sicurezza che erano nella piazza, nella considerazione che un intervento coercitivo eseguito in un contesto di particolare eccitazione e affollamento presentava l’evidente rischio di provocare reazioni violente da parte dell’interessato e dei suoi numerosi sodali, con la conseguente degenerazione della situazione dell’ordine pubblico”. Dunque, nel corso della mobilitazione di sabato scorso a Piazza del Popolo, il leader di Forza Nuova non è stato arrestato “perché c’era il “ischio di provocare reazioni violente”. E’ quanto affermato stamane dal ministro dell’Interno, Luciana, nel coso dell’interrogazione sostenutaCamera, in merito ...

Ha infine espresso piena solidarietàCgil 'per il vileed anche alle forze dell'ordine, in particolare ai 38 agenti rimasti feriti per respingere i più facinorosi e contenere la furia ......dell'arresto della procura di Roma - hanno tentato a più riprese una mediazione con i tre '... E si è consumato l'“La scelta di procedere coattivamente nell’immediatezza nei confronti di Castellino non è stata ritenuta percorribile dalle autorità di pubblica sicurezza e dai responsabili dei servizi di sicurezza c ...Questo avrebbe detto sabato scorso Giuliano Castellino, leader romano di Forza Nuova, alla polizia prima dell'assalto alla Cgil.