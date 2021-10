Amstaff | quello che c' è da sapere sulla razza dei cani che hanno ucciso Carla Gorzanelli a Sassuolo

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) L' American Staffordshire Terrier , più comunemente noto come, è un cane che viene spesso confuso con i cugini Pitbull Terrier . Ma in realtà ci sono svariate differenze fra queste due razze. ...

Leggi anche > L', infatti, ha un carattere che, per certi versi, può ricordaredel Pitbull, ma in realtà è molto più pacato e tranquillo del cugino alla lontana. La sua personalità è ......questo possono purtroppo capitare' A commentare l'episodio relativo ai due cani di razza...la guardia in una proprietà e rilevano chi entra come possibile 'competitore' l'obiettivo è...“Nel totale rispetto del dolore della famiglia e degli amici e conoscenti per la morte di Carmen Gorzanelli la donna di 89 anni uccisa da due cani ieri a Sassuolo, ci permettiamo di invitare tutte le ...Due cani di razza Amstaff (American Staffordshire Terrie) a Sassuolo hanno sbranato una anziana nel loro cortile: la ottantanovenne entrata erroneamente ...