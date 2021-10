AMD Radeon RX 6600 è una GPU più economica per giochi a 1080p

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) AMD ha appena annunciatoRXda $329, una nuova scheda grafica da gioco ache dovrebbe essere disponibile all'interno di vari retailer già da oggi. Dato quanto sono stati esorbitanti i prezzi delle GPU durante la crisi globale dei chip, probabilmente questa scheda andrà a ruba non appena verrà immessa nel mercato. La nuova RXè la stessa identica GPU della AMD RXXT, ma con quattro unità di calcolo in meno (28 invece di 32), velocità di clock leggermente inferiori e un consumo energetico ridotto di soli 132 watt (rispetto a 160 watt) in modo da poterla inserire facilmente in un sistema con un alimentatore da 450 watt, invece dei 500 watt consigliati da AMD per laXT. Leggi altro...

RX 6600 è un prodotto pensato per il gaming in Full - HD , molto vicina prestazionalmente alla variante 6600 XT e per questo probabilmente non facile da collocare nel segmento di 'fascia ...Usare Nvidia PCAT ci permette di registrare i consumi reali anche delle schede, che tramite GPU - Z forniscono solamente i watt assorbiti dal chip. Consumi Durante il nostro stress test, ...AMD Radeon RX 6600 è la nuova GPU appena arrivata in casa AMD. Una scheda video di cui si parlava da tempo, votata alla fascia media del mercato, che ...