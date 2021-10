Addio a Paddy Moloney, ambasciatore del rinascimento musicale irlandese. (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il senso degli irlandesi per la musica si esprime talvolta in segni. Non soltanto emblemi noti come l’arpa di Brian Boru che campeggia sullo stemma nazionale. Anche un semplice cartello affisso in un pub, «listening area», ha il suo valore simbolico, istituzionale, quasi religioso. Sacro è profano. Il rito della seisiùn abbatte ogni divisione di genere, tanto sociale quanto musicale: uomini e donne, danze popolari e arie del bardo O’Carolan, stesso tavolo, stesso pub.Il senso degli irlandesi per la musica … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il senso degli irlandesi per la musica si esprime talvolta in segni. Non soltanto emblemi noti come l’arpa di Brian Boru che campeggia sullo stemma nazionale. Anche un semplice cartello affisso in un pub, «listening area», ha il suo valore simbolico, istituzionale, quasi religioso. Sacro è profano. Il rito della seisiùn abbatte ogni divisione di genere, tanto sociale quanto: uomini e donne, danze popolari e arie del bardo O’Carolan, stesso tavolo, stesso pub.Il senso degli irlandesi per la musica … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

MusicalnewsC : Paddy Moloney (fondatore dei The Chieftains) è morto all’età di 83 anni - minimALessandro : Addio a Paddy Moloney, fondatore dei Chieftains - Rockol - Swiso49er : RT @laregione: Musica irlandese in lutto: addio a Paddy Moloney dei Chieftains - giannisibilla : RT @rockolpoprock: In ricordo di una leggenda: metti una sera a cena con Paddy Moloney dei Chieftains… - rockolpoprock : In ricordo di una leggenda: metti una sera a cena con Paddy Moloney dei Chieftains… -