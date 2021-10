A Gorizia mancano i medici di base | pensionamenti e pandemia amplificano il problema | è allarme

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Gorizia mancano

Friuli Oggi

(Visited 1 times, 1 visits today) Ultime notizie: La città dirende omaggio agli eroi delle forze dell'ordine Arinasce dopo la pandemia l'associazione culturale Heimat La sfida di ...Sapete perchè sono diventate virali? Perchègiornalisti. Il 70% delle testate in ... Torno da- Palmanova - Udine - Modena. Nelle scuole ti dicono di non andarci perchè 'i ragazzi non ...“Icaro” è il titolo del nuovo singolo e video del musicista triestino classe ’87 Riccardo Civita alias Yane, disponibile in tutte le piattaforme digitali pubblicato da Anti ...I vertici Asufc motivano i mancati provvedimenti con un problema di trasmissione degli elenchi. Al contrario di diversi oss, medici e personale dei ...